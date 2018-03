23 marzo 2013: per la prima volta si incontrano due papi

Già a febbraio 2013 Papa Benedetto XVI aveva creato scalpore annunciando la sua rinuncia "al ministero di vescovo di Roma, successore di san Pietro". È stato l'ottavo pontefice a rinunciare al pontificato nella storia della Chiesa Cattolica, azione che gli è valsa il titolo di "Papa Emerito".



Il suo successore, Francesco, ha saputo distinguersi nel giro di pochi anni per l'umiltà, la grande bontà e la rivoluzione di immagine che ha saputo apportare nella Chiesa Cattolica.



Il 23 marzo 2013 è accaduto lo storico incontro fra Benedetto e Francesco. Storicamente si è trattato del primo incontro fra due pontefici. L'evento è avvenuto a Castel Gandolfo presso il Palazzo Pontificio. Dopo un abbraccio i due papi hanno pregato insieme, inginocchiati uno accanto all'altro. Successivamente si sono ritirati nel salotto per una conversazione privata a cui nessuno ha assistito.



Si è trattato solo del primo di numerosi incontri fra i due, tant'è che nel maggio dello stesso anno Benedetto XVI ha fatto il suo ritorno in Vaticano, andando a vivere nel Monastero Mater Ecclesiale.



Riguardo al suo predessore Papa Francesco ha dichiarato "È come avere un nonno a casa, il nonno saggio, venerato, amato, è un esempio di prudenza… È come il mio papà, se avessi una difficoltà, una cosa che non ho capito, posso andare a parlare con lui".