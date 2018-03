Associazione Oncologica Sammarinese: da 25 anni vicina ai malati

L'Associazione Oncologica Sammarinese in Udienza davanti alla reggenza per celebrare il venticinquesimo anniversario. "Un esempio per tutti" ha detto il Segretario Santi. Questa sera concerto lirico di beneficenza.

Apprezzamenti per la dedizione e lo spirito di solidarietà da parte dei Capi di Stato.

“E' un onore festeggiare la vostra presenza sul territorio – ha detto il Segretario Franco Santi – il vostro impegno incide sulla qualità della vita di molte persone ed è un esempio per tutti”.

Non far sentire mai soli e abbandonati gli ammalati e le loro famiglie. E da qui il servizio anche a domicilio per seguire i pazienti che preferiscono rimanere nelle loro case.

Dal 1993 ad oggi è stata capace di crescere, aiutando i sammarinesi colpiti da una malattia tumorale, grazie al servizio infermieristico e al supporto psicologico.

“L'impegno per vincere questa importante battaglia non coinvolge solamente la comunità medica e scientifica – hanno infine ricordato i Capitani Reggenti – ma anche le Istituzioni e l'intera collettività”.



Nel video una parte del discorso della Reggenza, l'intervista alla Presidente Associazione Oncologica Sammarinese Adele Casadei Beccari e il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi.



Silvia Sacchi