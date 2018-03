Open Day UniRsm: secondo ed ultimo giorno

Ricche proposte per tutte le specialità che prevedono esperienze aziendali e occupazionali nei vari ambiti magistrali e specialistici come primo approccio col mondo del lavoro

Porte aperte all'Università di San Marino con due giornate piene, ieri e oggi, per scoprire i corsi di laurea dell'Ateneo sammarinese in Design, Digital Media e Ingegneria.

Curiosità e dubbi di interessati, chiariti da studenti ed ex studenti. Ma non solo: nelle giornate sono intervenuti anche imprenditori e professionisti di settore.

Un cammino informativo tra i diversi corsi: seminari e dibattiti nella sede di Ingegneria Civile e Gestionale e visite guidate alle mostre dei Corsi di laurea triennale e magistrale in Design.

E quest'anno una novità: il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media, un nuovo ciclo di studi su modello americano.



Sul nuovo corso abbiamo intervistato la tutor di Comunicazione e Media Digitali, Sara Giardi