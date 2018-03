Sostegno alla genitorialità: il progetto di ambulatorio infermieristico pediatrico dell'ISS

Il progetto portato avanti dalla Pediatria dell'Ospedale di Stato ha anche ottenuto un riconoscimento nazionale dalla Società Italiana di Pediatria

Sono le fasi più delicate del percorso di crescita del bambino. Ed è per questo che è stato avviato nei mesi scorsi il progetto di un ambulatorio infermieristico pediatrico per trattare le 4 tappe del bambino dalla nascita al primo anno di vita.

Dopo aver parlato di puericultura, giochi e attività dei primi 3 mesi, sono stati affrontate tematiche, attività e dubbi su bimbi dai 3 ai 9 mesi. Dai lavaggi nasali - quando i bimbi sono raffreddati- alla febbre - come misurarla e gestirla - allo svezzamento e spiegazione della manovra di disostruzione pediatrica.

Si tratta di un servizio totalmente gratuito per i residenti, che ha coinvolto finora 46 neogenitori.

Per poter accedere ai prossimi 2 incontri di gruppo si può scrivere una mail all'indirizzo infermieri.pediatri@iss.sm.

Il progetto ha già ottenuto un riconoscimento a livello nazionale dalla Società Italiana di Pediatria, che ha invitato il personale infermieristico ISS a relazionare al Congresso "Mi Piace..pediatria", che si terrà domani a Piacenza.



Nel video l'intervista all'infermiera Valentina Zanca



Silvia Sacchi