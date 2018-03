Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l'ora legale: spostamento delle lancette in avanti di un'ora, quindi «si dormirà un’ora di meno».

L’ora legale durerà per i prossimi sette mesi.

Un'ora di sonno in meno, ma un'ora di luce in più la sera: le luci verranno accese più tardi. Terna - la società che gestisce la rete elettrica italiana - , stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie.

E’ scientificamente provato che ogni volta che si passa dall’ora solare a quella legale e viceversa, milioni di italiani, circa il 3%, soffrono per circa 4-5 giorni successivi.