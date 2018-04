Presentato alla scuola Media di Fonte dell'Ovo lo spot ispirato al No Hate Speech Movement

Presentato nell'aula magna della scuola media di Fonte dell'Ovo lo lo spot, realizzato da San Marino RTV, ispirato al No Hate Speech Movement - movimento contro il linguaggio di odio - una campagna del Consiglio d'Europa che si preoccupa di sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica per respingere l'intolleranza sul web. Il movimento mira a incidere negativamente sull'impatto che i messaggi di odio e razzismo, soprattutto su internet, hanno sulle nuove generazioni e a far comprendere che tutto ciò che viaggia in rete deve essere gestito nel massimo rispetto dei diritti umani.



L'iniziativa parte dalla reggenza, tutta al femminile, di Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, che nella loro visita agli studenti di San Marino, nel giorno dell'apertura delle scuole a settembre, sollecitarono docenti e studenti a rendersi portavoce dell'iniziativa con ogni mezzo disponibile.



Lo spot è stato realizzato nell'ambito dei laboratori interdisciplinari che si svolgono ogni anno all'interno della scuola media. I ragazzi hanno messo in campo la loro creatività e il loro entusiasmo.





Nel video l'intervista a Vanessa D'Ambrosio e al regista dello spot Antonio Prenna.



Guarda lo spot