Ucraina: cala il livello di progresso della democratizzazione nel Paese

"Per la prima volta dal 2014, calano i rating della democratizzazione in Ucraina. E' quanto riporta la relazione annuale dell'organizzazione “Freedom House”. Tuttavia, noi in Ucraina speriamo si tratti una variazione a breve termine.



Gli autori del rapporto notano che, per la prima volta dalla Rivoluzione della Dignità nel 2014, si registra una flessione degli indicatori dei processi democratici. Con la continuazione del conflitto nel parte orientale del Paese, i politici ucraini usano il patriottismo per attaccare le organizzazioni non governative e i giornalisti, accusandoli di minare gli sforzi militari. Manifestare una posizione civica diventa pericoloso, se non per la vita, sicuramente per il portafoglio. Anche così viene interpretata la legge sulla dichiarazione dei redditi degli attivisti anti-corruzione.



I media ucraini continuano a dipendere dagli oligarchi. Con il pretesto di combattere la propaganda russa, le autorità limitano la libertà di parola nei media; assassinii e attacchi ai giornalisti non vengono indagati in maniera adeguata. La valutazione al ribasso sui processi democratici nel Paese ha subito l'influenza anche dalla lista nera dei giornalisti russi a cui è vietato entrare in Ucraina.



Infine, tre operatori ucraini hanno lanciato la rete Internet 4G. Coprirà non soltanto le grandi città. E' quanto richiesto dal Ministero delle Infrastrutture. Così, presto sarà disponibile una connessione di qualità nei villaggi e nelle località montane e, ancor più importante, su tutte le strade del Paese.



L'Ucraina ha introdotto il 3G 15 anni più tardi rispetto ai paesi occidentali, mentre per il 4G ce ne sono voluti solo 6. Pertanto, la tendenza sta migliorando!"



Dall'Ucraina Victoria Polischuk