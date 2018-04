Cambiamenti in arrivo per Facebook

Alla luce del recente scandalo Datagate, Facebook corre ai ripari e annuncia una serie di cambiamenti e nuove regole.



In arrivo novità sul fronte della privacy. Sarà data la possibilità di scelta agli utenti del social network di far utilizzare o meno i dati raccolti dai partner pubblicitari e si potranno anche cancellare informazioni dal profilo. A tutti gli utenti sarà chiesto un aggiornamento e verrà chiesto se si vorrà dare la possibilità o meno di utilizzare dati sensibili.



Arriverà la possibilità di utilizzare il riconoscimento facciale per accedere entro questa settimana in Europa, ma sarà facoltativo. Gli utenti decideranno se potranno utilizzarlo o meno.



Novità in arrivo anche sul fronte minorenni. Le persone di età fra 13 e 15 anni avranno bisogno del permesso del genitore o del tutore per compiere azioni specifiche su facebook. Il riconoscimento facciale annunciato sarà disabilitato per tutti i minori di 18 anni.



Annunciata anche l'istituzione di un centro globale di risorse online dedicato ai ragazzi.