22 aprile: Earth Day 2018

La Giornata Mondiale della Terra, nota anche come Earth Day è un'occasione per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Questa festività nacque il 22 aprile 1970 come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra ed è cresciuta di importanza di anno in anno diventando di importanza globale.



Lo scopo della giornata è ricordare a tutti le problematiche del pianeta, dall'inquinamento all'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Un'occasione per sensibilizzare la popolazione mondiale ad attivarsi per la salvaguardia dell'ambiente, attivandosi per il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali, la realizzazione di impianti eco compatibili e la protezione delle specie animali.



Un'iniziativa importante che è arrivata a coinvolgere un miliardo di persone in tutto il mondo. La Giornata della Terra 2018 ha come tema principale la fine dell'inquinamento della plastica. L'obiettivo, secondo la presidente dell'Earth Day Network Kathleen Rogers, è scoraggiare l'utilizzo nocivo di plastica, che sta distruggendo la vita negli oceani e mette a rischio la vita stessa del pianeta.