Alfie: slitta distacco dei macchinari, mentre l'Italia concede la cittadinanza al bimbo

"I ministri degli Esteri Angelino Alfano e dell'Interno Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta, al bambino, l'immediato trasferimento in Italia". Lo rende noto la Farnesina.



Erano date per le ore 13 inglesi (le 14 in Italia) le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita Alfie Evans, affetto da una grave malattia neurodegenerativa. L'orario è indicato nel 'Piano per la sospensione del trattamento', una sorta di documento di indicazioni trasmesso dall'Ospedale di Liverpool al padre del bimbo, che lo ha pubblicato su Facebook.



La notizia arriva subito dopo che la Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita.



Una parte dei manifestanti che protestano fuori dall'Alder Hey Hospital di Liverpool ha tentato di fare irruzione nell'ospedale, come riportano i media britannici. La polizia ha serrato le file per bloccare l'ingresso, ma la tensione resta alta e la protesta si rafforza con ormai diverse centinaia di sostenitori della battaglia dei genitori presenti.