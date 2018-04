San Marino e l'Agenda 2030: delegazione OMS dalla Reggenza

Sul Titano la delegazione dell'OMS – area regionale Europa – per una giornata dedicata alla formazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'Onu.

Incontro a Palazzo Pubblico con il Congresso di Stato e staff dell'Università, poi l'udienza dai Capitani Reggenti. Il segretario alla Sanità, Franco Santi ha ricordato l'alto livello di collaborazione della Repubblica con i progetti dell'OMS per la piena promozione della salute e l'importanza per un Piccolo Stato di fare rete con i sistemi sanitari di altri Paesi, richiamando il livello di welfare che sul Titano garantisce copertura sanitaria universale. “San Marino è un esempio e un modello per l'OMS”, ha detto il capodelegazione, Bettina Menne ribadendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 e definendo come “cruciale l'azione integrata su base locale per spostare il tema della salute dagli ospedali al territorio”.

Nel discorso dei Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, il riferimento alle sfide che attendono il Paese puntando alla prevenzione e alla sinergia tra attori in gioco per delineare un modello di sviluppo sostenibile.

Nel pomeriggio workshop con gli operatori sammarinesi per la formazione agli obiettivi dell'Agenda, con un focus sulle variabili della salute legate all'ambiente e alla scuola.



Nel video, l'intervista al Coordinatore Salute e Sviluppo Sostenibile Oms - Europa, Bettina Menne