San Marino Rtv compie 25 anni: domani l'udienza dalla Reggenza

I Capitani Reggenti incontrano domani alle 11.00 la San Marino Rtv, in occasione della festa dei 25 anni della radiotelevisione di Stato: a Palazzo Pubblico riceveranno i vertici dell'emittente, i dipendenti e i collaboratori.

La San Marino RTV, emittente pubblica radiotelevisiva della Repubblica di San Marino, viene costituita nell'agosto del 1991 con un capitale sociale sottoscritto dall'ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e dalla RAI, ciascuna al 50%.

Il 25 ottobre del 1993, dopo una breve fase di sperimentazione, esordisce la Radio, con una programmazione di 24 ore al giorno. Per la televisione, la fase sperimentale comincia nell'aprile del 1993 e successivamente, il 28 febbraio 1994 con la messa in onda dei telegiornali, inizia la regolare programmazione dell’emittente.