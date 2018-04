Come cambia San Marino? La risposta nel bollettino di statistica

Dal bollettino dei primi tre mesi del 2018 i numeri sulla popolazione, migrazioni comprese. Forte calo delle immatricolazioni dei veicoli (-16,4%). Timida ripresa nel mercato del lavoro.

Chi viene e chi va. Nuovi abitanti arrivano sul Titano, mentre altri emigrano. Una fotografia della situazione la offre il bollettino di statistica per il primo trimestre 2018. Sono 33.326 i residenti in Repubblica che salgono a oltre 34.400 con i soggiornati. Le famiglie sono 14.279. Da gennaio a marzo, sono stati 24 i matrimoni in cui almeno un coniuge è sammarinese, ma solamente 2 sono stati celebrati con rito religioso.



Tra i dati, quelli sui flussi migratori. Se i sammarinesi rappresentano l'81,1% della popolazione, gli italiani il 14,8%. In un anno, questi ultimi sono aumentati dell'1,7%. A crescere di più è il numero di abitanti con altre cittadinanze che rappresentano il 4,1% del totale e che sono aumentati del 4,1%. Da gennaio, gli emigrati sono 58: la maggior parte di loro - 35 persone - hanno scelto l'Italia per trasferirsi.



Nel bollettino anche i numeri di chi arriva solo per una vacanza: -11% i turisti rispetto ai primi tre mesi del 2017. Il periodo peggiore è stato febbraio, ma il trend negativo è probabilmente legato al forte maltempo.



Non va meglio sul fronte dei trasporti. Tra il primo trimestre del 2018 e quello dell'anno precedente, i veicoli immatricolati sono diminuiti di 181 unità (-16,4%), soprattutto le auto. I mezzi registrati sono quasi 56mila.



Situazione altalenante per le imprese. In un anno nel solo commercio sono cessate 30 attività. Nel manifatturiero, invece, sono nate 13 imprese. Nel complesso sono 5069 le aziende operanti al 31 marzo 2018. Segnali di ripresa, invece, nel mercato del lavoro. Da marzo 2017 a marzo 2018 la disoccupazione totale è scesa, dal 7,91 al 7,73%. Una variazione dello 0,18%, quindi, che viene commentata positivamente dal segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani, che parla di oltre 480 occupati in più nel settore privato.



Mauro Torresi