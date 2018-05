Un viaggio Polonia-San Marino per raccogliere fondi per il figlio autistico

Piotr Wróbel è un padre polacco al cui figlio è stata diagnosticata una forma di autismo.



Il 3 aprile 2018 è partito da Myslowice, in Polonia, in un viaggio a piedi di 1088 km in 6 paesi per raccogliere fondi per la riabilitazione del figlio Ian. La tappa finale del viaggio prevista è la Repubblica di San Marino.



Sulla pagina ufficiale dell'evento è spiegato che Ian "è un ragazzo meraviglioso, felice, ma l‘autismo non gli permette di svilupparsi correttamente. Mi piacerebbe che fosse come gli altri suoi coetanei, ecco perché ho deciso di intraprendere questo difficile viaggio e fare tutto il possibile per renderlo una ”super star” in futuro" .



Il viaggio è ormai giunto al termine e l'arrivo a San Marino è previsto per domani. Per chi volesse contribuire le indicazioni sono nella pagina facebook dell'iniziativa.