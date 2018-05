Eurovision 2018: Jessika e Jenifer acclamate sul blue carpet

Le cantanti che rappresentano San Marino si esibiranno giovedì ma alla Altice Arena sono costantemente intervistate dai media

Entra nel vivo l'avventura di San Marino all'Eurovision 2018 di Lisbona. Ieri le nostre cantanti, Jessika e Jenifer, hanno vissuto un'esperienza emozionante sul blue carpet.



Ci troviamo a Oriente, l’area prescelta per la 63esima edizione di Eurovision 2018.

È una zona particolare, a circa 5 km dal centro di Lisbona, un tempo occupato da moli e magazzini del porto, poi totalmente riqualificata per l’Expo 98.

Ci sono parecchie cose da vedere attorno al parco, Parque das Nações: in testa l’incredibile Oceanario, tra i più grandi al mondo e di sicuro il primo in assoluto che incorpora gli habitat oceanici del pianeta in un unico ambiente. Poi si può volare sopra il parco con la funivia o giocare al casinò.

C’è anche l’Altice Arena dove si svolgeranno le tre serate dello Eurovision, e dove si esibiranno anche le nostre cantanti, Jessika e Jenifer, che pur essendo impegnate da mercoledì e giovedì soprattutto, quando si terrà la semifinale di San Marino, si sono affacciate già oggi per essere intervistate dai vari media.

E ieri il primo grande evento dell’Eurovision: il blue carpet. Perché blue e non red? Perché terminava nell’oceano.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Jessika e Jenifer