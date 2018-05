Prima semifinale, passano le favorite: Israele, Estonia e Cipro

San Marino da oggi inizia il tour de force: italiani in Repubblica e in Italia possono votare, ecco come

Ieri sera prima semifinale dell'Eurovision 2018: tra i più accreditati Israele, Estonia e Cipro che passano in finale. Ma non sono mancate le sorprese. San Marino stasera si esibirà per le giurie.



Dopo un paio di giorni relativamente tranquilli il press centre ha ripreso a pulsare come sa per la prima semifinale dell'Eurovision. Letteralmente gremita, la sala stampa ritrovo di giornalisti, blogger ma anche e soprattutto di tifoserie, si è subito schierata per Netta, iconica e coloratissima cantante israeliana, che con il suo “Toy” ha offerto una prestazione divertente e sopra le righe, con una canzone data per favorita perfino alla vittoria finale.

Un'altra cantante le contende le preferenze della sala stampa, Elina Nechayeva dall'Estonia, che col suo spettacolare vestito costato ben 65mila euro, e il canto lirico, in italiano, ha conquistato tutti.

Le donne vanno per la maggiore alla prima semifinale: applauditissima anche Eleni Foureira, Cipro, e la sua “Fuego”.

Non ce la fa invece il Belgio, nonostante la canzone di grande effetto e, per la prima volta nella sua storia, torna a casa al primo turno l'Azerbaijan. La sensazione, finora, è che quest'anno sia partita aperta per tutti.

San Marino inizia oggi il tour de force: stasera l'esibizione per la giuria, domani la semifinale.



L'Italia domani può votare per San Marino mandando un sms al 4754750, o chiamando da rete fissa 894222. Massimo 5 voti ciascuno.



Francesca Biliotti