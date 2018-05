Marcia contro l'odio: intorno a mille unità, secondo gli organizzatori, i partecipanti

Oggi, 13 maggio, a San Marino è stato il giorno della Marcia Contro l'Odio, che intende celebrare la Giornata mondiale per il vivere insieme in Pace istituita dall'ONU

L'evento era pianificato da tempo, ma alla luce dei recenti fatti di cronaca, e delle reazioni sui social – in alcuni casi decisamente sopra le righe -, ha assunto una valenza particolare. L'appuntamento, per i partecipanti della Marcia Contro l'Odio, era al Piazzale delle Nazioni Unite. L'obiettivo, dire un secco “no” ad ogni forma di razzismo, intolleranza e discriminazione. Presenti persone di ogni età; e poi rappresentanti del mondo politico, sindacale, della società civile. Un'iniziativa sotto l'Alto Patrocinio della Reggenza, promossa da San Marino for the Children, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, e sostenuta dalla Giunta di Città e dalle Commissioni Politiche Giovanili, e Csd ONU. Tra gli aderenti un folto numero di associazioni. Il corteo, colorato, e molto partecipato, ha attraversato – tra spettacoli, e momenti di riflessione - le vie del Centro, fino al Pianello, per un saluto ai Capi di Stato, che hanno stretto la mano agli organizzatori. Al termine della marcia, una tavola rotonda all'Aula Magna dell'Università, con i giornalisti Brahim Maarad e Francesco Amani, l'artista Gabriele Geminiani; e rappresentanti di Operazione Colomba, che hanno illustrato una proposta di pace per la Siria. Esposti, dagli studenti della Facoltà di Design, poster elaborati per l'occasione.