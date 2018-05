"Energia in movimento": a Faetano protagoniste le "rinnovabili" e la mobilità sostenibile

In concomitanza con la Festa del Castello oggi a Faetano la manifestazione “Energia in Movimento” dedicata ai temi della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili.



A Ca' Chiavello una giornata con la possibilità di provare auto, moto e bici elettriche e gli stand delle aziende sammarinesi operanti nel settore; a Faetano una tavola rotonda, sui temi dell'energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. A coordinarla Luciano Zanotti, presidente dell'Associazione Energie Rinnovabili di San Marino che ha promosso la manifestazione.

Dal dibattito, a cui hanno partecipato anche i Segretari di Stato Celli e Podeschi, è emerso che nella Repubblica di San Marino sono operanti 1.216 impianti fotovoltaici – compresi 162 innovativi impianti a distanza – ed entro due mesi in Repubblica saranno operative 20 colonnine di ricarica per le auto elettriche: una concentrazione tra le più alte al mondo.



Nel servizio le dichiarazioni di Luciano Zanotti e del Segretario di Stato Marco Podeschi