"Clean Sea Life" il progetto, della Fondazione Cetacea, per un mare più pulito

Impressione e preoccupazione. Sono le parole che meglio descrivono i rifiuti, recuperati da dieci pescherecci a largo delle coste di Rimini, nell'ambito della campagna promossa dalla Fondazione Cetacea di Riccione “Clean Sea Life”. Oltre lo sforzo dei Comuni, sottolinea l'assessore alle politiche ambientali Anna Montini, serve sensibilizzare la popolazione a non gettare alcun rifiuto in mare. Nella mattinata di domani verrà liberata Malù, una tartaruga marina spiaggiata sulle coste riminesi a dicembre. Sarà rilasciata a tre miglia dalla riva dai membri della fondazione e da diverse famiglie, 90 persone in tutto, che hanno aderito al progetto. Un gesto, spiega la fondazione, per far si che la coscienza di tutti faccia un passo avanti verso un mare più pulito.