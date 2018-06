Domagnano: 'Altro Gelato' tra le 15 gelaterie emergenti per la rivista web Dissapore

"Idee chiare nonostante la giovane età per Samantha Santagada (25 anni), laureata in marketing alla Sapienza di Roma, e Fabio Matteini (26 anni)". Comincia così l'articolo della rivista web specializzata nel settore 'food'

"Hanno iniziato nel 2017 con una ricerca che non accenna a esaurirsi di validi ingredienti locali e di piccoli produttori con cui stringere accordi di filiera".



Un bel riconoscimento per la gelateria sammarinese a chilometro zero. "È un grande onore per me e per il mio compagno e collega, con cui mando avanti l'attività, Fabio Matteini comparire su Dissapore" - dice Samantha Santagada - classifica in cui è molto difficile entrare per la dura selezione a partire dai gusti che devono essere ricercati originali e di ottima qualità, cioè senza basi e senza semilavorati, fino al marketing e alla comunicazione.



"Altro gelato" è l'unica gelateria del circondario ad essere stata citata sulla classifica a scala nazionale.