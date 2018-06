Raggi sullo scandalo stadio della Roma: "Siamo per la legalità, chi ha sbagliato paghi"

Sui due anni di amministrazione della Capitale: "Difficile far capire ai cittadini che le risposte arriveranno gradualmente"

La Giunta di Roma, guidata da Virginia Raggi, compie due anni e alla Stampa Estera la prima cittadina traccia un bilancio dell'amministrazione: “Le risposte durature – dice – arriveranno gradualmente”.



I rifiuti che invadono la città? Colpa della Regione Lazio, che non li smaltisce. Le crepe che diventano buche, poi voragini, sulle strade? Colpa delle amministrazioni precedenti, che le ricoprivano con le mazzette. Gli autobus che vanno a fuoco e si rompono? Colpa di chi c'era prima, che non ha rimodernato la flotta. Ma la Giunta di Virginia Raggi, da due anni a capo del Campidoglio, dove si è distinta?

Dunque le risposte arriveranno “con gradualità”, senza fretta, perché quelle immediate, dice, non sono né corrette, né legali. A breve, aggiunge, presenteremo una piattaforma dove vedere in diretta dove si sta lavorando: strade in primis. Intanto, Roma spera di diventare “città-Stato” e poter gestire da sola i rifiuti, e nel frattempo è stata indetta una gara europea per trovare una soluzione allo smaltimento.

Due nubi potrebbero oscurare il vento del cambiamento: il processo per falso in atto pubblico il 21 giugno, per il quale la sindaca ha chiesto il giudizio immediato, e il nuovo scandalo legato allo stadio della Roma, con accuse di corruzione e arresti di persone molto vicine ai 5Stelle.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale