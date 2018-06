Ufficio del turismo a Roma: San Marino presentata ai tour operator giapponesi

Incontro all'Ambasciata: obiettivo incrementare presenze e facilitare rapporti economici

Trasferta romana per l'Ufficio del turismo di San Marino, che alla sede dell'Ambasciata ha presentato la Repubblica ai tour operator giapponesi.



Grazie alla collaborazione tra l'Ambasciata di San Marino e l'Ambasciata del Giappone, una delegazione di tour operator ha potuto prendere contatto con l'ufficio del turismo e far partire un dialogo privilegiato per incrementare le presenze turistiche, ma anche investimenti economici, in Repubblica. Anche il ristorante Righi ha voluto partecipare, offrendo un rinfresco al termine della presentazione.

Lo scorso anno, è stato sottolineato, oltre 500 turisti provenivano proprio dal Giappone, una buona partenza per San Marino che, ha ricordato sempre Nicoletta Corbelli affiancata da Annalisa Ciavatta del Consorzio 2000, ha già dimostrato la propria passione per l'Oriente, con la costruzione del tempio Jinja nel 2014 e il Nippon Matsuri Festival, quest'anno alla 3a edizione, dal 29 giugno al 1 luglio.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Nicoletta Corbelli direttore ufficio del turismo