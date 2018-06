San Patrignano: 40 anni di tossicodipendenza, primo contatto con droga a 14 anni



Lavorare sulla prevenzione e mantenere alta la guardia. Se ne parla meno ma il fenomeno è allarmante

San Patrignano celebra i 40 anni di fondazione con un seminario sulla tossicodipendenza in Italia. Un fenomeno che si è modificato negli anni ma per il quale è ancora allarme, soprattutto tra gli adolescenti. Per un ragazzo su due che entra in comunità, il primo contatto con le sostanze stupefacenti avviene già a 14 anni. Sono dati dell'Osservatorio di San Patrignano che mostrano numeri in crescita anche negli ingressi in struttura.



Sanpa ha accolto in 40 anni oltre 26 mila ragazzi, oggi ne ospita 1.300, di cui il 20% donne. La percentuale dei ragazzi che al termine del percorso non ricadono nel problema droga è tra i più alti di Europa. Secondo quanto riportato da studi delle Università di Urbino, Bologna e Padova, il 96% di loro trova un lavoro. Ma cosa è cambiato rispetto al passato? Si abbassa l'età ma cambia anche la dipendenza. La cocaina sale dopo anni di primato dell'eroina. Cosi come la polidipendenza, cioè droghe e alcol.



Migliora però lo stato di salute di chi accede alla struttura. Diminuisce l'uso delle siringhe quindi si abbassa il rischio di contagio da HIV ed epatite B. Resta invece alto il contagio di epatite C. Ma se diminuisce l'HIV, aumentano i disturbi alimentari, soprattutto tra le donne.



Sanpa si interroga sulle cause. La vulnerabilità alle sostanze stupefacenti dei ragazzi sembra avere radici nel clima vissuto nei primi anni di vita: abusi sessuali, soprattutto per le ragazze, fisici e psicologici. Abusi che portano al crollo dell'autostima. Problemi che vengono solitamente confessati, in Comunità, solo dopo diversi mesi.