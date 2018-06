Migranti: non si sblocca la situazione della "Lifeline"

Non si sblocca, nel Mediterraneo, la situazione della “Lifeline”: l'imbarcazione di una ONG tedesca, con 239 migranti a bordo, attualmente in acque maltesi. Le autorità della Valletta chiedono che la nave si allontani per evitare una escalation. Chiaro, tuttavia, il messaggio del Ministro agli Interni italiano: “Queste imbarcazioni – ha dichiarato Salvini, riferendosi anche a quelle di altre due ONG attualmente in prossimità delle coste libiche – si possono scordare di raggiungere l'Italia”. Nel frattempo una nave cargo battente bandiera danese, con a bordo più di 110 migranti, è da ieri davanti al porto di Pozzallo, in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare. Un dossier, quello dei migranti, che sta agitando le cancellerie europee, alla vigilia del pre-summit convocato a Bruxelles in preparazione del Consiglio europeo di fine mese. Pessimista Angela Merkel, che in questa partita si sta giocando la sua stessa sopravvivenza politica. “Sappiamo – ha detto la Cancelliera - che non ci sarà una soluzione a livello dei 28 Stati membri. L'unica strada percorribile sembra essere piuttosto quella di accordi bilaterali, trilaterali e multilaterali”.