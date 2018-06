Torna a Rimini il Web Marketing Festival, tre giornate di eventi e tavole rotonde su innovazione digitale e sociale

Più di 18.000 ingressi e 400 relatori provenienti da tutto il mondo. È la sesta edizione del festival sull'innovazione digitale. Quest'anno gli occhi sono puntati sull'impatto che le ultime novità tecnologiche e sopratutto digitali stanno avendo sulla società, dai singoli individui fino alle grandi aziende.



A condurre e moderare la tre giorni, insieme a Cosmano Lombardo, anche Elio e Le Storie Tese e Cristina Chiabotto. L'offerta formativa del festival è articolata in 45 sale e 15 workshop con sessioni di 20 minuti in cui i relatori trattano svariate tematiche: intelligenza artificiale, cibo smart e, come ci ha spiegato Massimiliano Montefusco general manager di RDS i nuovi ruoli che stanno assumendo i media classici, in questo caso la radio.



Nel video interviste a Cosmano Lombardo, chaiman WMF e Massimo Montefusco, general manager RDS