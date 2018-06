Scuola, i genitori consegnano le firme ai Capitani Reggenti

Coinvolgere l'opinione pubblica sul futuro dei tre plessi scolastici più piccoli della repubblica. Più di 1.100 le firme raccolte in poche settimane e consegnate oggi a Palazzo ai Capitani Reggenti dai rappresentanti delle scuole elementari di Faetano, Montegiardino e Chiesanuova. Le rassicurazioni del Segretario Podeschi, che anche recentemente ha confermato che il governo non vuole chiudere alcun plesso, scuola o sezione non hanno tranquillizzato del tutto i genitori, che puntano il dito sulla possibile riduzione degli insegnanti. “La scuola non è un costo da tagliare” hanno ribadito davanti ai Capi di Stato.

Nel video l'intervista ad Alessandro Ottaviani, in rappresentanza dei plessi interessati