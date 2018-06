Caccia: avviate le misure per il contenimento dei cinghiali

La Federazione Caccia Sammarinese annuncia misure per il contenimento della presenza di caprioli e cinghiali sul territorio sammarinese.



Sempre più spesso gli automobilisti si ritrovano coinvolti in impatti con gli animali, con danni materiali e rischio per l'incolumità umane.



Per questo motivo si procederà per la prima volta al contenimento del cinghiale tramite prelievo selettivo. In spazi lontani da abitazioni si interverrà in zone che saranno segnalate negli accessi con cartelli informativi che indicheranno i giorni e le attività del prelievo in segnalazione.



L'operazione durerà per due ore dall'alba al tramonto, nel periodo dal 30 giugno al 30 luglio 2018, con esclusione del martedì e venerdì.



La Federazione assicura che l'accesso di terzi nelle aree indicate comporterà la sospensione del prelievo e non ci sarà quindi alcuna limitazione nella circolazione.



