Molo Street Parade: 200.000 persone "in sicurezza"

Mare di gente e folla in delirio per Fedez. Problemi alla viabilità e fuggi fuggi per spray al peperoncino

La settima edizione verrà ricordata anche per i controlli serrati. A blindare Rimini per la Molo Street Parade oltre 100 tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e municipale. Altrettanti gli uomini della security. In più, novità di quest'anno, ingressi videosorvegliati e presidiati.



Impossibile entrare con bottiglie di vetro, caschi e zaini. L’intera zona è stata chiusa con traffico in tilt e qualche protesta per problemi alla viabilità. Dobbiamo abituarci, le imponenti norme di sicurezza vincolano eventi e ci ricordano che il pericolo è sempre in agguato.



Non è facile adeguarsi e nonostante tutto ieri qualche problemino c'è stato. Un ventenne ha spruzzato sulla folla spray al peperoncino. La reazione sono state grida, fuggi fuggi e visita al presidio sanitario allestito sulla spiaggia libera. Lavoro straordinario anche per l'assistenza a chi aveva alzato troppo il gomito. Tre di loro sono stati ricoverati all’Ospedale Infermi. 50 gli accessi in Pronto soccorso per lesioni accidentali, 3 per abuso di sostanze alcoliche, 1 per droga.



Sono fioccate anche multe salate. Una discoteca del lungomare Tintori dovrà pagare migliaia di euro per non aver rispettato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro. Ad ogni manifestazione che si chiude si tirano le somme e si riflette sul futuro.





Ci sarà un'ottava edizione? E' presto per dirlo, di certo si può parlare ancora una volta di grande successo. Un mare di gente, a ritmo di musica pompata a tutto volume, si è riversato nelle varie aree per godersi spettacoli dal vivo. Impressionante il colpo d'occhio, con consolle ‘galleggianti’ montate sui dieci pescherecci, ciascuna con una propria impronta musicale, oltre al più grande festival dei colori, ispirato alla tradizionale festività indiana che celebra l’arrivo della bella stagione.



Folla in delirio, infine, per Fedez, rapper dal cachet stellare strappato a concerti e cambi di pannolino.



MF



