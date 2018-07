Montanari (Cdls) solidale con Tamagnini (Csdl): “Attendiamo risposte concrete, non sterili battibecchi politici”

Interviene per esprimere solidarietà al Segretario generale Csdl Giuliano Tamagnini e si rivolge al Governo, all'indomani di quello che definisce “un duro attacco personale” rivolto al collega. Il Segretario generale Cdls, GianLuca Montanari, denuncia “il solito sterile tentativo di arruolare le forze sociali in questa o quella curva di tifosi. Logoro teatrino – prosegue – che secondo le convenienze politiche del momento, addita il sindacato come amico delle opposizioni e nemico del Governo”. Chiede “risposte concrete ai problemi del Paese e non battibecchi politici” a partire dalla crisi delle banche, che – dice - “non può essere scaricata sulle spalle dei dipendenti”. Torna a chiedere interventi di equità fiscale e per affrontare in modo organico il tema della spesa pubblica, deprecando la logica dei tagli lineari della stipendi. “Non ci interessa far cadere questo o quel Governo, ma risolvere i problemi di chi lavora e contribuire a dare un futuro a questo Paese”.