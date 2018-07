4 luglio 1957: nasce la Fiat 500

Lanciata in pieno boom economico, la celebre Fiat 500, l'auto per tutti, cambiò le abitudini di vita degli italiani.



Ideata dall'ingegnere Dante Giacosa, diretta discendente della Topolino degli anni 30, venne lanciata sul mercato al prezzo di 490.000 lire, un anno di stipendi per un operaio di quel tempo.



Da allora ne uscirono continuamente nuovi modelli più accessoriati, compreso quello decapottabile, che divenne un simbolo di crescita economica.



Prodotta fino agli anni '60, nel 2007 ne è stata messa in commercio una versione rivisitata. Ma la versione storica rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati di automobili.



La popolarità della macchina è giunta fino in Giappone ed è stata usata nel celebre anime Lupin III per le scorribande del ladro, anche nella sua trasferta a San Marino.