San Marino: gli insegnanti sul Pianello contro il decreto scuola

Prima una lettera alla Segreteria degli insegnanti delle elementari, ora dalle parole ai fatti. Gli insegnanti sammarinesi sono scesi in piazza, in concomitanza con i lavori del Congresso di stato. Un passaparola non ufficiale, rivolto a tutti coloro che operano nelle scuole di ogni ordine e grado di San Marino.

Poco più di un centinaio, si sono ritrovati dalle 9 su Piazza della libertà allo slogan "Il futuro si gioca a scuola" "Qualità è tempo, cura didattica...futuro".

Per protestare contro il decreto scuola che prevede un riordino del settore: chiedono di “non considerare solo i numeri” in un settore importante come quello educativo e sollecitano “una legge specifica di riferimento”.



I rappresentanti della scuola hanno poi consegnato una lettera al Congresso di Stato con le controdeduzioni alla replica del Segretario Podeschi