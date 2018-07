10 luglio 1913: raggiunta in California la temperatura massima più alta di sempre

Secondo la WMO, World Meteorological Organisation, la temperatura massima più alta di sempre è stata registrata il 10 luglio del 1913 presso la stazione meteorologica di Greenland Ranch, nella Death Valley, in California (USA).

La temperatura registrata quel giorno toccò il record mondiale - fra quelle misurate dall'uomo -, arrivando a 56,7°C.

Il dato rilevato è però condizionato da alcuni aspetti:

- la maglia di stazioni meteo è più fitta nei paesi industrializzati ed assente in quelli più poveri;

- Possono esistere temperature massime estreme che nessun termometro sta registrando e delle quali non sapremo mai nulla;

- L'inaffidabilità di dati precedenti al XIX secolo perché misurati con strumenti aventi taratura diversa da quelli usati oggi.