Quel turismo per San Marino? L'Usc la Giunta di Città e la Guaita rispondono alle lamentele del direttore del Grand Hotel

E' di questi giorni l'articolo apparso sui quotidiani da parte del Direttore della struttura ricettiva GHSM in cui lamenta il disagio creato ai suoi ospiti per eventi musicali in Centro Storico. Non tardano ad arrivare le risposte di locali, Giunta e Usc.

"Sembrava di essere a Riccione", "Mai più a San Marino".

Alcune delle recensioni scritte nella pagina del Grand Hotel San Marino su TripAdvisor, riprese dal General Manager Daniel Terranova, nella lettera aperta alle autorità, lamentandosi in particolare di una festa in cui un gruppo di ragazzi ha tentato di irrompere nell'hotel terrorizzando il personale.



Parla di "situazioni di disagio che vive il centro storico di San Marino" a causa di schiamazzi, serate con musica ad alto volume provenienti da diversi locali che costringono a richiedere l’intervento delle forze di polizia.



Una delle feste a cui fa riferimento il direttore si è svolta lo scorso 2 giugno al Bar Guaita. Si scusano comunque del disagio arrecato, ma difendono la loro volontà di proporre intrattenimento e di far vivere il centro storico. "Tutti si lamentano – scrivono - ma nessuno fa nulla. Quei pochi che ci provano vengono poi ammoniti".



Dispiaciuti dalla Giunta del Castello di Città, per "questo clima di poca collaborazione tra realtà private", avanzano l'appello a supportare le iniziative volte a riaccendere il centro storico. "Non blocchiamo i privati che investono per dar vita al Paese - scrive il Consigliere Lorenzo Bugli.

"Che Paese vogliamo diventare?" si domanda l'Usc nella lettera di replica. "Il paese dei pensionati, delle colonie oppure un luogo che almeno nei mesi di luglio ed agosto attrae e diverte grazie alla sinergia fra pubblico/privato riuscendo finalmente a fare sistema?".

Nel video parla la Presidente dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo, Andreina Bartolini.



Silvia Sacchi