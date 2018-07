San Marino: MoreMode & guests in piazza per Bryan Toccaceli

Domenica 15 luglio alle ore 21.15 in Piazza della Libertà torna in concerto a San Marino dopo 2 anni, la band tutta sammarinese dei MoreMode.



Un appuntamento doppiamente speciale perché dedicato all'amico Bryan Toccaceli il cui fan club allestirà uno stand con vendita di gadget per sostenere il giovane pilota.



Parteciperanno alla serata, come special guests, i musicisti sammarinesi Giulia Ugolini, IROL MC, Matteo Chiaruzzi alias Coffee, Giacomo Vannucci e Boris Casadei.