Dopo l'ansia, è tempo di festa: al Titano consegnati i diplomi della maturità

Emozione e felicità insieme a istituzioni, insegnanti e genitori.

All'inizio è visto come un obiettivo irraggiungibile, tra studio matto e caffè doppi, ma una volta superato ci si rende conto di essere più grandi. Tutti e 100 gli studenti dei licei sammarinesi hanno superato gli esami di maturità. Al teatro Titano la consegna dei diplomi con istituzioni, insegnanti e genitori. Un momento per festeggiare tutti insieme, con il sentore di essere entrati in una nuova fase della vita, verso l'Università.



16 gli studenti che hanno ottenuto una votazione di 100; 6 hanno raggiunto la lode. Tra loro c'è anche chi ha oltrepassato traguardi sui banchi ma anche nello sport, come Beatrice Berti, diplomata al liceo scientifico con 100 che ha battuto il record assoluto sammarinese dei 400 ostacoli ai campionati del mondo Under 20 in Finlandia.



Mauro Torresi



Nel servizio, le voci dei ragazzi