ISS: usciti i bandi di concorso internazionale per assumere 9 medici

La Direzione Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emesso i bandi di concorso internazionali, per la ricerca di 9 specialisti medici. I provvedimenti prevedono nello specifico la ricerca di 2 specialisti cardiologi, uno specialista pediatra, tre specialisti ortopedici, due specialisti ginecologi e uno specialista in Medicina d’Urgenza. Si tratta di concorsi per titoli ed esami. La scadenza per presentare le domande è fissata per le ore 12 di lunedì 20 agosto.



I bandi sono disponibili sul portale della pubblica amministrazione e anche sul portale dell’ISS. Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0549 994561 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica urp@iss.sm.