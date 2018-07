Striscia Gaza, Hamas annuncia il cessate il fuoco con Israele

"Con gli sforzi egiziani e delle Nazioni Unite è stato raggiunto un accordo per tornare alla precedente situazione di cessate il fuoco tra l'occupazione e le fazioni palestinesi", ha twittato il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum. Si placa così la tensione nella Striscia di Gaza, con Hamas che ha annunciato un cessate il fuoco con Israele. La situazione era precipitata quando cecchini di Hamas appostati in un gruppo di dimostranti avevano teso un'imboscata ad una pattuglia di confine israeliana, uccidendo un soldato. Immediata la reazione israeliana: quattro palestinesi erano rimasti uccisi, altri 120 sono stati feriti.



Anche l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Nickolay Mladenov, aveva esortato Israele e Hamas ad "allontanarsi dal bordo del precipizio". "Tutti nella striscia di Gaza devono allontanarsi dal precipizio, non la prossima settimana, non domani, immediatamente. Coloro che vogliono provocare una guerra tra palestinesi e israeliani non devono avere successo", aveva scritto su Twitter.



