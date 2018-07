Iss: assegni familiari, la domanda va presentata entro il 31 luglio



C'è tempo fino al 31 luglio per presentare domanda per ricevere l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge. Lo rende noto l'Istituto Sicurezza Sociale.



Hanno diritto all’assegno familiare integrativo o all’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese, i titolari di assegni familiari che nel corso del 2017 abbiano avuto un reddito familiare pro-capite pari o inferiore a 8.500 euro.



La domanda relativa all’anno 2017 deve essere presentata all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Assegni Familiari, entro fine mese compilando l’apposito modulo disponibile all’ufficio stesso o scaricabile dal sito dell’ISS (