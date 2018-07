Rai: Morgante lascia la guida della TgR e passa a Tv2000. Gli auguri del Direttore Carlo Romeo

Guiderà la Tv dei vescovi Vincenzo Morgante: dal 2016 membro del Cda di San Marino Rtv, l'ormai ex dirigente Rai lascia il timone della TgR – che dirige dall'ottobre 2013 – e prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. Morgante diventa, dunque, direttore di Rete Blu Spa, cui fanno capo per l'appunto Tv2000 e InBlu Radio.



“In bocca al lupo ad un grande amico e ad un grande professionista per una nuova sfida”. Così il Direttore Generale della San Marino Rtv. “Gli anni di lavoro comune nel Cda di Rtv – aggiunge Carlo Romeo - rappresentano un momento molto importante per tutti noi, e il contributo di attenzione che Vincenzo Morgante ha dato e dà a questa Direzione Generale mi rende personalmente e profondamente grato”.