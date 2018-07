TIMELINE: le modalità di accesso al centro storico

Inizia il conto alla rovescia per TIMELINE 'San Marino Story': taglio del nastro ufficiale fissato per le 18.00 di venerdì 27 luglio presso il parcheggio numero 5 in Viale Antonio Onofri alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti, del Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e del Direttore Artistico dell’evento Philippe Macina.



Intanto arrivano le precisazioni sulle modalità di accesso al centro storico durante la manifestazione. Centro storico che per la prima volta verrà completamente chiuso. I cittadini – fa sapere l'organizzazione - residenti nel centro storico hanno diritto a pass nominativi della validità di 3 giorni (ovvero l’intera durata dell’evento) che potranno ritirare tutti i pomeriggi presso l'Hotel La Grotta sito in Contrada Santa Croce. I residenti fuori le mura, così come tutti i visitatori che prenderanno parte alle rievocazioni dal 27 dal 29 luglio, pagheranno invece regolare biglietto d’ingresso alla manifestazione di cui, di seguito, ricordiamo costi e condizioni.



I biglietti giornalieri - acquistabili in prevendita on line sul sito www.timeline.sm oppure presso le casse collocate in prossimità dei punti di accesso al centro storico a partire dalle 16.00 durante i giorni della manifestazione. Costi: 8 euro per gli adulti dai 18 anni d’età compiuti e 4 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni d’età compiuti. I bambini fino ai 12 anni entrano gratis purché accompagnati da 1 adulto o da 1 ragazzo pagante. Disponibili anche pacchetti validi per tutti e 3 i giorni di manifestazione, purché acquistati in cassa entro venerdì 27.