Il Vescovo Andrea Turazzi alla Diocesi sull'emergenza migranti: "Vogliamo salvare vite"

Sull'emergenza migranti interviene anche il Vescovo Andrea Turazzi. “Mentre riaffermo il dovere dell’accoglienza – scrive il vescovo - ribadisco che occorre impegnarsi, ancor di più, per garantire ai popoli la possibilità di non emigrare ma vivere nella propria terra”. Confermando la collaborazione in atto con la Prefettura di Rimini, Turazzi ricorda come la Diocesi di recente abbia messo a disposizione una delle proprie case per una famiglia di quattro persone, oltre ad aver accolto quattro ragazzi nella Casa di prima accoglienza di Secchiano. “Vogliamo salvare vite perché «ogni uomo è mio fratello» - afferma - ce lo impone il Vangelo: motivo che supera ogni altro motivo".