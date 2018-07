A Rimini quest'estate i carabinieri vigileranno a bordo dei Qooder

Nuovi mezzi in dotazione solo in Romagna e Versilia, a metà tra uno scooter e un'auto

Quest'anno sulle strade della Riviera Romagnola e della versilia i carabinieri circoleranno con mezzi molto particolari, presentati a Roma.



Agili come una moto ma sicuri e stabili come un'auto. L'ideale per circolare agevolmente sulle strade della Riviera Romagnola e della Versilia, anche in condizioni di traffico estremo o di manti dissestati, quando le normali “gazzelle” in dotazione ai Carabinieri passano solo con grande difficoltà, ritardando magari interventi d'emergenza. La consegna delle chiavi dei due mezzi, in comodato d'uso gratuito, all'interno del parco del comando generale dell'Arma, a Roma, alla presenza del generale di divisione Enzo Bernardini, che ha spiegato come quest'estate i nuovi mezzi si vedranno in azione solo sulle zone costiere di Rimini e Lucca, “anche se li vedrei perfettamente operativi nel centro storico di Roma – ha aggiunto – pensiamo a Piazza di Spagna o a via del Corso, dove si potrebbero contrastare meglio i furti ai danni di romani e turisti”. I qooder, questo il loro nome, si collocano a metà tra uno scooter e una vettura, un mezzo dunque adatto per chi lavora in trincea per garantire la sicurezza.



Francesca Biliotti