In cielo lo spettacolo del secolo: le suggestive immagini dell'eclissi lunare a San Marino

Ieri notte l'eclissi lunare più lunga del secolo, con la luna che si è 'colorata' di rosso per quasi due ore. Un avvenimento storico dovuto alla sua posizione rispetto a quella della Terra e del sole. Il nostro pianeta, infatti, ha proiettato sulla luna il suo cono d'ombra facendola apparire in quel modo.



Il picco è avvenuto alle 22,22; l'eclissi si è conclusa all'1,30 della notte. Un effetto suggestivo che ha affascinato gli abitanti di San Marino, di tutta la penisola italiana e non solo. Sul Titano il fenomeno era ben visibile (vedi le immagini). Tra gli appassionati, c'è chi si è equipaggiato, anche con telescopi amatoriali, e ha scelto di gustarsi lo spettacolo magari in campagna lontano dalle illuminazioni artificiali. Ma per gli esperti gli eventi non finiscono qui, perché il 31 luglio il pianeta Marte sarà alla minima distanza dalla Terra, a oltre 57 milioni di chilometri.



mt