Per non dimenticare il 2 agosto, da San Marino parte la staffetta

Partita poco prima delle nove da Piazza della Libertà della Repubblica di San Marino, la staffetta podistica “ Per non dimenticare il 2 agosto 1980”.



I podisti del Gruppo Podistico Sammarinese, assieme ad altri provenienti da Bologna, hanno percorso il tratto da Città fino a Dogana dove ad attenderli c’erano gli staffettisti di Rimini che proseguiranno, alternandosi, fino a Bologna.



La staffetta che parte da San Marino è una delle circa trenta che partono da diverse località italiane e dal Brennero, per poi convergere il 2 agosto a Bologna, a testimonianza della solidarietà ai famigliari delle Vittime e della volontà di mantenere vivo il ricordo e la condanna.



