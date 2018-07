"PiùPerTe": l'iniziativa della Sanità per agevolare chi ha bisogni speciali e donne in gravidanza

Lo slogan dell'iniziativa Segreteria e Iss è di fare un passo indietro per farne due avanti. In pratica significa dare la precedenza a chi presenta la tessera PIU’PERTE. E' riservata a tutte le persone con disabilità, e alle donne in gravidanza che potranno utilizzarla nei Centri per la Salute e nelle farmacie di San Marino.



Sono agevolazioni, sconti e servizi senza bisogno di produrre altri documenti e senza dichiarare palesemente il tipo di patologia. Una iniziativa che mira a ridurre il disagio.



Dal 1 Agosto la tessera PIU’PERTE, per i residenti con una disabilità certificata dal 65%, sarà rilasciata dallo Spazio Disabilità allo Sportello Assistenza del Servizio Territoriale Domiciliare, di Borgo Maggiore.