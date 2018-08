Stelle in pigiama all'Italia in Miniatura

Al Parco riminese la Notte di San Lorenzo è stata festeggiata con un grande flash mob in pigiama, aspettando le Perseidi

Stelle cadenti, stelle dei desideri, ma nel parco riminese le stelle sono state in pigiama.

O meglio, i 2000 ospiti dell'Italia in miniatura di ieri sera erano in camicia da notte e con cuscini alla mano. Questo era il dress code per entrare al parco Costa Edutainment nell'unica data di apertura serale.

La parte culturale è stata affidata all’astrofisico Gianluca Masi, curatore scientifico del planetario e museo astronomico di Roma. E davanti alle centinaia di bambini a naso all'insù che lo ascoltavano, Masi ha voluto osservare l’importanza dell’attenzione ai giovani "L'educazione – ha detto - alla bellezza e alla curiosità è la chiave per un domani migliore".

Poi divertimento: spettacoli e battaglia di cuscini sotto le stelle. E ovviamente assalto dei piccoli alle miniature italiane.



Silvia Sacchi