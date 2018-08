In giro per San Marino con l'auto elettrica EWAY1, ecco come si guida

Siamo saliti a bordo di una macchina dell'Aass totalmente elettrica per provare le nuove colonnine di ricarica e un mezzo facile e divertente da guidare.

Ventidue colonnine di ricarica per auto elettriche su tutto il territorio sammarinese e una nuova strategia per incentivare l'uso di veicoli a basso impatto ambientale. Con il progetto E-Way San Marino si pone come Stato all'avanguardia in Europa per numero di punti di ricarica, in totale 43, rapportati ad abitanti e dimensione del territorio.



Al 31 luglio le auto elettriche immatricolate erano 29 alle quali si aggiungono 17 mezzi tra motocicli e ciclomotori. Con l'installazione delle nuove postazioni, ogni macchina immatricolata ha a disposizione più di un punto di ricarica. Per rifornirsi di energia bisogna installare la app Zapgrid con la quale è possibile individuare le colonnine disponibili sulla mappa di San Marino.



Dal giorno del lancio ad oggi sono stati effettuati 180 rifornimenti elettrici. Lo Stato offre ricariche gratuite fino al 31 dicembre 2018, anche per visitatori e turisti. Nel piazzale Cava degli Umbri di Città sono poi state montate sei stazioni di ricarica per bici elettriche. Le novità legate al progetto si aggiungono agli incentivi per l'acquisto di mezzi elettrici e a idrogeno. “Il prossimo passo sarà il trasporto pubblico urbano”, ha annunciato il segretario di Stato all'Innovazione tecnologica, Marco Podeschi.



Nel servizio, la prova dell'auto elettrica EWAY1