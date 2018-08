Crollo Ponte: in segno di lutto il sindaco di Rimini non trasmette saluto Ferragosto

In segno di rispetto per la tragedia di Genova ieri il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha chiesto alla Publiphono di non trasmettere il messaggio di saluto agli ospiti e agli operatori preparato, come da tradizione, per il Ferragosto. La Publiphono, che offre il servizio di trasmissione radio sulla spiaggia di Rimini da oltre 70 anni, ha accolto la richiesta togliendo così il messaggio dalle due fasce di trasmissione quotidiane, quella del mattino e quella del pomeriggio. È la prima volta che accade da oltre 20 anni, cioè da quando c'è la consuetudine del saluto del Ferragosto.