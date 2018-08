Guarnieri (Meeting): "Genova, serve più il silenzio che colpevolizzare qualcuno dopo tre secondi"

Inizia domani la 39esima edizione, "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice"

Inizia domani alla Fiera di Rimini la 39esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, quest'anno intitolata “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice”, e che si concluderà sabato 25.

148 gli incontri previsti dal programma ufficiale, 18 spettacoli, 14 mostre, 32 manifestazioni sportive. Sono oltre 2.500 le persone che, nel corso della settimana, lavoreranno volontariamente alla manifestazione: provengono da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Presente anche la Repubblica di San Marino con un proprio stand, nel padiglione B3, dove si svolgeranno anche incontri coi rappresentanti di governo.

"Quello che è successo a Genova ci lascia tutt'altro che indifferenti - ha detto la presidente della Fondazione Meeting Emilia Guarnieri - Non si può non avere un attimo di silenzio per guardare a quello che accade, è più importante che avere dopo tre secondi la risposta che colpevolizza necessariamente qualcuno".



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Emilia Guarnieri, presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli