Salvini: "Ho votato il rinnovo della concessione ad Autostrade, un errore"

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ammesso di aver votato il rinnovo delle concessione ad Autostrade e ha poi puntato il dito su chi doveva vigilare. "La norma, votata anche da lei, fu un errore?", gli è stato chiesto durante un'intervista ad "Agorà". "Se è così, sicuramente", ha risposto Salvini. "Però - ha aggiunto - da parte di chi ha governato per anni e anni, un buon silenzio sarebbe opportuno".



Intanto sono sono stati uditi scricchiolii provenire dal moncone est del ponte Morandi, a Genova. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini. In via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno così deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. La zona rossa rimane interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche.